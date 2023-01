Juventus, Ingroia: “15 punti non bastano, deve andare in Serie B”

L’ex magistrato e avvocato Antonio Ingroia, noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora” dicendo la sua sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Secondo l’ex politico la penalizzazione ai danni della società bianconera non è sufficiente: “15 punti sono troppo poco, lo dico da uomo di giustizia e non da tifoso – afferma Ingroia – Dovrebbe andare in Serie B.”