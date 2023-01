Chelsea, governo inglese pronto a versare 2,3 miliardi a fondazione per l’Ucraina

Il governo inglese ha intenzione di versare i 2,3 miliardi di sterline derivanti dalla vendita del Chelsea di Roman Abramovich a una fondazione per l’Ucraina. Questo nuovo ente sarà guidato dall’ex amministratore delegato di Unicef UK Mike Penrose, in accordo con quanto stabilito insieme ad Abramovich quando quest’ultimo finalizzò la vendita del club a Todd Boehly lo scorso maggio. L’unico ostacolo è di tipo burocratico, visto che i soldi si trovano in un conto sanzionato per otto mesi. La somma però potrebbe essere presto sbloccata, secondo quanto riportato dal Telegraph.