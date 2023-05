Lazio aritmeticamente in Champions League dopo la penalizzazione Juventus

La penalizzazione ricevuta dalla Juventus fa felice la Lazio. In virtù dei 10 punti tolti ai bianconeri dalla giustizia sportiva nell’ambito del caso plusvalenze, la squadra di Sarri può infatti festeggiare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. A dirlo sono proprio i numeri, dato che la Lazio ha 68 punti mentre la Juventus scivola a 59. Pur avendo una partita in meno (si gioca stasera con l’Empoli), i ragazzi di Allegri potrebbero arrivare a 61 punti e, qualora vincessero anche le ultime due di campionato, massimo a 67.

La Lazio è salva perché Milan e Juventus si incontreranno in campionato, e quindi una delle due perderà per forza punti, la Juventus potrebbe arrivare pari punti con la Lazio e sarebbe anche davanti per scontri diretti, ma i rossoneri perderebbero punti uscendo sconfitti dallo scontro diretti e rimanendo dietro alla squadra di Sarri. Lazio che è anche aritmeticamente davanti alla Roma, sia in caso di vittoria, pareggio o sconfitta dei giallorossi contro la Salernitana. A due giornate dal termine, i biancocelesti si godono dunque questo meritato traguardo, arrivato al termine di un campionato caratterizzato da alti e bassi, ma soprattutto da ben 20 clean sheet. Decisiva, col senno di poi, la vittoria di misura sul campo dell’Udinese.

Lazio 68

Roma 59*

Juventus 58*

*una partita in meno