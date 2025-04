Gianluigi Donnarumma scartato dall’Inter? Il club nerazzurro sembra aver fatto la propria scelta per la porta azzurra del futuro!

Futuro all’Inter per Gianluigi Donnarumma? Il portiere della Nazionale è in bilico e sembra che la prossima estate potrebbe lasciare il PSG. Il contratto attuale scadrà nel 2026 ma non si è ancora trovata un’intesa per il rinnovo. L’intenzione sua e dell’entourage è quella di andare avanti insieme ma con un nuovo contratto che prevede un ingaggio al rialzo e non al ribasso come invece gli è stato offerto dalla dirigenza dei campioni di Francia. Lo stipendio percepito oggi, da circa 10 milioni di euro, è ritenuto troppo alto anche per i parigini.

Con queste premesse Donnarumma non intende restare nella capitale francese anche perché c’è la questione ambientale di cui tener conto. A Parigi è spesso criticato, non gli viene risparmiato nulla e al primo errore in molti chiedono all’allenatore di relegarlo in panchina. Sin da quando nell’estate del 2021 è giunto nella squadra pluricampione di Francia, la sua posizione è sempre stata in bilico, specialmente quando è incappato in un periodo no. Gigio è stufo di questa situazione, si è sfogato di recente in un’intervista alle tv italiane ed è pronto ad andare via.

L’Inter ha trovato il portiere: non arriverà Donnarumma!

L’addio in estate è l’unica soluzione per il PSG qualora non si trovasse l’intesa per il rinnovo in quanto non vorrebbe perderlo a zero tra un anno. Il numero uno azzurro ha diversi estimatori e il ritorno in Italia è una possibilità con Juve e Inter in pole. L’ingaggio è però un ostacolo. Anche per questo, con ogni probabilità, i nerazzurri decideranno di virare altrove. E sembra che abbiano già scelto il portiere del futuro che sostituirà Sommer.

Una scelta non casuale, nel segno della continuità: Josep Martinez. L’ex Genoa, oggi secondo nel club meneghino, si è dimostrato all’altezza quando chiamato in causa. Il portierone svizzero gli ha lasciato solo le briciole ma lo spagnolo ha sfruttato alla grande le occasioni ricevute e alcuni addetti ai lavori non hanno dubbi su chi sarà il titolare della porta dell’Inter nei prossimi anni. Ne ha parlato l’ex calciatore Ciccio Graziani.

“Se non c’è Sommer, c’è Martinez”, le sue parole a Radio Sportiva. “L’obiettivo dei nerazzurri è quello di dare fiducia al classe ’98, è un ottimo portiere e in futuro potrà ereditare la titolarità. Di conseguenza credo che non ci sia l’intenzione da parte della società di affondare il colpo per Donnarumma“, è la chiosa di Graziani.