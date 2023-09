Pepe Reina festeggia con la Lazio, tifosi Napoli furiosi

Presente al Maradona per la sfida tra Napoli e Lazio, Pepe Reina è stato immortalato a fine partita mentre festeggiava con i biancocelesti la vittoria per 2-1. Il portiere spagnolo, attualmente in forza al Villarreal, ha militato in entrambe le squadre ma evidentemente è rimasto più legato a quella della Capitale.

In uno scatto pubblicato sui social dal preparatore dei portiere Nenci, Reina sorride infatti insieme a Provedel e allo stesso Nenci. Una foto che non ha fatto felici i tifosi del Napoli, che hanno avuto reazioni contrastanti. Alcuni si sono limitati a storcere il naso e ad esprimere il proprio disappunto, mentre altri hanno insultato il portiere spagnolo, considerato fino a poco tempo fa un idolo per la tifoseria partenopea.