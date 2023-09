MotoGP, Bagnaia: “Difficile spiegare cosa sia successo, posso solo dire grazie”

“Non è stato un highside normale ed è molto difficile per me adesso dare una spiegazione a cosa sia successo. È stata una caduta molto strana e fortunatamente non mi sono fatto nulla di molto grave”. Lo ha precisato Francesco Bagnaia, in una nota della Ducati.

“Già nel giro di ricognizione avevo avvertito di avere poco grip al posteriore. Ora faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel Gp di settimana prossima a Misano”, ha aggiunto il campione del mondo in carica, che non ha riportato fratture, ma solo numerose contusioni.