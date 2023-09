Pastorello: “L’Inter ha la difesa più forte della Serie A, Pavard innesto d’esperienza”

In un’intervista rilasciata a SportMediaset, Federico Pastorello ha speso parole al miele per la difesa dell’Inter: “Lo scorso anno è stata grande protagonista, tutti hanno fatto molto bene. Credo che l’addio di Onana ne sia la prova, insieme alla Coppa Italia vinta e alla finale di Champions League raggiunta“. L’agente di Acerbi e de Vrij ha poi aggiunto: “A mio avviso l’Inter ha la difesa migliore della Serie A. Oltre alle conferme, infatti, è stato acquistato un giocatore molto esperto come Pavard“.