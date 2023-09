Galtier a un passo dall’Arabia Saudita: allenerà l’Al Duhail

Nel futuro di Christophe Galtier potrebbe esserci l’Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, il tecnico francese – accostato in estate anche al Napoli – sarebbe molto vicino all’Al Duhail. Esonerato dal Psg al termine della scorsa deludente stagione (nonostante la vittoria del titolo), Galtier è pronto a rimettersi in gioco in Medio Oriente e prenderebbe il posto di Hernan Crespo alla guida del club, attualmente al terzo posto in campionato. Le due parti sono ad un passo dall’accordo, che potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni.