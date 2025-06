Nonostante un rinnovo già pronto per essere firmato, Christian Chivu appare sempre più vicino a essere il prossimo allenatore dell’Inter. E il Parma ha cominciato a sfogliare la margherita dei sostituti.

Con Christian Chivu sempre più verso la panchina dell’Inter per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, il Parma, che aveva già pronto un rinnovo per l’allenatore rumeno fino al 2027, comincia a guardarsi intorno per trovare il suo sostituto.

Il presidente Krause è atteso nelle prossime ore in città. Il rientro era già in programma per partecipare al sorteggio dei calendari del prossimo campionato di Serie A, che si terrà al Teatro Regio. Ma, adesso, sarà l’occasione per fare il punto della situazione con l’Ad Cherubini, che dovrà adesso studiare un piano B.

I nomi in lista

L’amministratore delegato gialloblu, consapevole del fatto che di fronte a una offerta importante di un club come l’Inter, sarebbe molto difficile trattenere Chivu, è già a caccia del suo sostituto. De Rossi, Vanoli, Cannavaro e Gilardino i nomi più caldi, al momento.