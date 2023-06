Parma-Cagliari 0-0, Pecchia: “C’è delusione, complimenti ai giocatori e ai tifosi”

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha commentato ai microfoni di Sky lo 0-0 maturato contro il Cagliari che ha portato all’eliminazione dalle semifinali per la promozione in Serie A: “I ragazzi devono essere orgogliosi, sono cresciuti gara dopo gara. Sempre con lo stesso stile, non ci siamo mai snaturati nonostante le difficoltà. Abbiamo giocato due partite di qualità ma il Cagliari è stato più cinico. Complimenti a loro che si vanno a giocare la Serie A. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Il presidente continuerà a investire, sta costruendo un centro sportivo straordinario e vuole continuare a puntare su dei giovani che possano giocare in Serie A. Lo abbiamo anche dimostrato, ma la linea del club è decisa. C’è amarezza, ma questo non credo che toglierà entusiasmo al club. Voglio restare qui, abbiamo un percorso ben definito con i nostri giovani“.