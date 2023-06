Inter, Gagliardini esulta sui social: “E ora tutti a Istanbul”

“… e ora tutti a Istanbul”. Festeggia così la vittoria di Torino Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, schierato titolare da Inzaghi dopo la squalifica per l’espulsione contro il Napoli. Il mediano, protagonista di una buona partita oggi, è finito nel mirino dei tifosi nelle scorse settimane e andrà via a fine stagione, non prima di far parte dei convocati per la finale di Champions League contro il City.