Lazio-Empoli, Martusciello: “Secondo posto grande soddisfazione, Sarri era felicissimo”

“Il secondo posto? Era una forte motivazione e si è visto nella prestazione. La Champions era già un traguardo e c’era questo altro passo da fare, rimarrà una soddisfazione negli anni. Anche mister Sarri era felicissimo, è venuto subito nello spogliatoio”. Lo ha detto Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio e in panchina al posto dello squalificato Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro l’Empoli e la conquista del secondo posto in campionato. “Riuscire a trasmettere le nostre idee e vedere la squadra rispondere è la nostra soddisfazione più grande, ma stiamo solo raccogliendo ciò che abbiamo seminato in questi anni”, ha aggiunto Martusciello ai microfoni di DAZN.