Internazionali d’Italia 2023, Rune accolto dai fischi prima del match con Fognini (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 15

C’era molta attesa al Foro Italico per la sfida di terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023 tra Fabio Fognini e Holger Rune. Due caratteri fumantini, se così possiamo definirli, in un ambiente caldo come quello romano. Alla fine non c’è stata occasione di creare un’atmosfera molto intensa, dato che il norvegese si è imposto abbastanza facilmente, ma il pubblico di casa sin dall’ingresso in campo aveva fatto capire da che parte si sarebbe schierato. Per Rune, che ultimamente ha avuto qualche problema con i tifosi di diversi tornei, fischi intensi al momento dell’entrata sul Grand Stand.