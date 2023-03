Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: Philipsen vince la settima tappa davanti a Groenewegen e Dainese

Philipsen vince la settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2023. Il belga della Alpecin-Deceuninck bissa il successo di Foligno conquistando la seconda vittoria in Italia e la venticinquesima in carriera. Secondo Groenewgen e terzo l’italiano Dainese autore di un’ottima seconda parte di gara. Ottima gara per i colori azzurri con tre italiani in top ten oltre a Dainese. Consonni chiude quinto, Nizzolo sesto e Colnaghi nono. Qui di seguito la classifica finale dell’ultima tappa.

1. Philipsen 3:32:36

2. Groenewegen +0:01

3. Dainese +0:02

4. Bauhaus +0:05

5. Consonni +0:10

6. Nizzolo +0:12

7. Meeus +0:12

8. Russo +0:12

9. Colnaghi +0:12

10. Gaviria +0:12