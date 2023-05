Germania, DFB Pokal: Eintracht Francoforte in finale, Stoccarda battuto 3-2

L’Eintracht Francoforte è la seconda finalista della DFB Pokal 2023, la Coppa di Germania che ha così completato il quadro della sua finale. Dopo la vittoria del Lipsia in casa del Friburgo con un roboante 5-1, è arrivata un’altra vittoria esterna grazie all’Eintracht che si è imposto per 3-2 sul campo dello Stoccarda al termine di un match davvero tiratissimo. Per la squadra di Francoforte si tratterà della prima finale dal 2018, quando vinse il trofeo battendo il Bayern Monaco. Il Lipsia invece affronterà la sua terza finale consecutiva ed è la squadra campione in carica, visto che lo scorso anno superò ai rigori il Friburgo.

La seconda semifinale aveva visto lo Stoccarda iniziare al meglio, con il gol di Tomas al 19′ per il vantaggio dei padroni di casa. In avvio di secondo tempo però l’Eintracht ha ribaltato tutto in 4 minuti, con i gol di Ndicka e Kamada che hanno portato in vantaggio gli ospiti. Al 77′ il rigore trasformato da Kolo Muani sembrava chiudere definitivamente i conti, ma lo Stoccarda è riuscito a riaprire il finale con la rete di Millot. L’assalto finale e il nervosismo, culminato con l’espulsione per doppia ammonizione di Sosa non ha sortito l’effetto sperato dai padroni di casa. Lo Stoccarda è eliminato e dovrà concentrarsi solo sulla lotta per la salvezza i Bundesliga.