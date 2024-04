Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Una sola vittoria nelle ultime nove gare per i bianconeri, che vogliono ritrovare i tre punti anche per tenere a debita distanza il Bologna. Non facile però l’impegno casalingo contro la Fiorentina, formazione in lotta per l’Europa che esprime un calcio in grado di creare difficoltà ai bianconeri. Sarà comunque la squadra di Allegri a scendere in campo con i favori del pronostico. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic

FIORENTINA: Terracciano, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode, Mandragora, Bonaventura, Barak, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti