Formazioni ufficiali Lazio-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Quattro vittorie di fila per i biancocelesti, tornati pienamente in corsa per il quarto posto e determinati a risalire ulteriormente la classifica. Più in difficoltà il Napoli, che vuole ripartire dal 3-0 alla Fiorentina in Supercoppa per ricucire il gap con le dirette concorrenti per la qualificazione alla prossima Champions. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

NAPOLI: Gollini, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Mario Rui, Politano, Zielinski, Raspadori