Lazio, Marcos Antonio: “Col Torino sarà complicato. Sarri? Un grande allenatore”

“Mi aspetto una sfida complicata contro il Torino, l’abbiamo preparata al meglio anche perché sappiamo l’importanza che avrebbe una vittoria per la nostra stagione”, esordisce così Marcos Antonio ai microfoni del club laziale. “Sarri? E’ davvero un grande allenatore. Ci aiuta, insieme allo staff, a migliorare in ogni allenamento e partita. Il 4-3-3 per certi versi mi ricorda quello di Castro, con il quale ho lavorato ai tempi dello Shakhtar Donetsk”.

Poi su Ciro Immobile ha concluso: “Sono felice che lui e la sua famiglia stiano bene, lo abbiamo riabbracciato e ora lo aspettiamo per aiutarci in campo. Oltre ad essere un attaccante formidabile, è anche un’ottima persona”.