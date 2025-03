Il Napoli frena a Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco ferma i partenopei di Antonio Conte sullo 0-0 e guadagna un punto prezioso in chiave salvezza. Occasione sprecata invece per il Napoli in ottica Scudetto: Lukaku e compagni salgono a 61 punti, alla pari dei nerazzurri che stasera faranno visita all’Atalanta, che ha l’occasione di portarsi a testa alla pari delle altre due contendenti.

LE PAGELLE

VENEZIA

Radu 7.5

Parata strepitosa su McTominay in avvio. Altro intervento super al 46′ su Lukaku. Chiude tutto mostrando i fondamentali: le uscite alte, i duelli in uscita bassa, gli interventi in tuffo e quelli a terra centrali. Non sbaglia nulla

Schingtienne 7

Una chiusura preziosa al 63′ su Politano. Non è l’unico disimpegno completato con precisione e pulizia. Contro Lukaku lancia un segnale alla Nazionale belga

Idzes 7

Ingaggia un duello ruvido con Lukaku ed esce spesso vincitore. Al 90′ legge il filtrante di McTominay e allontana il pericolo. Una diga

Candè 5.5

La combina grossa dopo quattro minuti: a centro area serve un assist a Raspadori che calcia sul palo. Lukaku lo sovrasta nell’occasione più nitida del Napoli. Il peggiore di una difesa che si gode un clean sheet prezioso

Zerbin 6

L’ex di turno è il giocatore del Venezia in stagione con più occasioni create per i compagni (11), tocchi in area avversaria (23) e cross effettuati su azione (17). All’12’ ha la palla buona per rendersi pericoloso, ma liscia su cross dalla sinistra. L’obiettivo è isolarlo sulla destra e cercarlo con un cambio di gioco. Cresce nel finale ed è pericoloso con un gran cross dalla destra



Duncan 5.5

Aggiunge dinamismo, ma sbaglia qualcosa dal punto di vista tecnico (70′ Doumbia 6 Tanta corsa in un momento delicato del match. Buon ingresso)

Nicolussi Caviglia 7

Mette ordine alla manovra come sa fare solo lui nella rosa dei lagunari. Nel finale ha la palla della vittoria, ma sul suo tiro c’è l’intervento di Meret

Kike Pérez 6.5

Il sinistro è delicatissimo ed è spesso nel vivo del gioco. Oggi però deve fare anche più di uno sforzo in fase difensiva raddoppiando sui quinti (87′ Busio sv)

Ellertsson 6.5

Al 42′ fa quasi tutto bene: inserimento, aggancio in area e tiro. Meret gli nega il gol. Prova più che sufficiente (87′ Haps sv)

Maric 6.5

La sua partita dura trentotto minuti. Usa la fisicità e riesce più volte a far salire la squadra. Poi si fa male (38′ Oristanio 5.5 Uno dei dribblomani della Serie A aggiunge passo all’attacco, ma non riesce ad accendersi. Sbaglia anche qualche pallone, come quello su calcio piazzato all’89’)

Fila 6

Ha la palla gol con un tiro a botta sicura (e di prima intenzione, quindi di non facile esecuzione) al 42′, ma deve fare i conti col salvataggio di Rrahmani (70′ Gytkjaer 5.5 Non entra bene in partita. Non pronto sul cross di Zerbin nel finale)

NAPOLI

Meret 6.5

Mura Ellertsson nell’occasione più nitida del Venezia. Dice no anche a Nicolussi Caviglia nel recupero

Di Lorenzo 6.5

Dalla sua parte il Napoli non soffre. Gestisce bene gli avversari

Rrahmani 7

Decisivo nel finale di primo tempo: il salvataggio sulla linea sul tiro di Fila vale come un gol. L’unica nota stonata della sua partita è l’infortunio al 76′ (76′ Juan Jesus sv)

Buongiorno 6.5

Si prende la scena al 9′ fermando sul nascere un pericolo contropiede dei lagunari. Non sempre è solidissimo nei duelli, ma nel clean sheet c’è il suo grande contributo

Politano 5.5

L’inizio è da dimenticare: tanti errori tecnici e poca vivacità in fase d’attacco. Cresce parzialmente nella ripresa

Gilmour 6

McTominay lo chiama ‘Maestro’. Non servono spiegazioni: ha qualità da vendere. Oggi però la manovra non è fluida come vorrebbe Conte. Nel finale manca fisicità e il tecnico lo richiama in panchina anche per questo (76′ Anguissa 5.5 Entra e perde un pallone sanguinoso al limite dell’area. C’è ancora ruggine)

Lobotka 5.5

Non è facile convivere con una marcatura del genere. Ha vissuto giornate migliori, però nel finale riesce a rendersi utile in fase difensiva

McTominay 6.5

Un numero di colpi di testa da far perdere il conto. In area continua ad avere un peso rilevante. E nel finale è l’ultimo a smettere di crederci con uno strappo che mette in crisi il Venezia

Spinazzola 6.5

Lo spunto è quello dei giorni migliori. Tenta spesso il dribbling e crea più di un grattacapo ai diretti avversari (77′ Olivera sv)

Raspadori 6

Ha ritrovato confidenza con la porta e lo dimostra con il palo interno colpito in avvio. Pericoloso anche al 18′ con una conclusione alzata in corner da Radu. Cala nella ripresa (76′ Okafor 6 Crea la palla gol più nitida della ripresa con un cross non sfruttato da Simeone)

Lukaku 6

Giornata di duelli. Ne vince e ne perde. Dopo uno stacco di testa su Candé, Radu gli nega un gol che sembrava fatto. La partita non è facile, ma offre il suo contributo (87′ Simeone sv)