La terza volta è quella buona: l’Italia si sblocca contro gli Stati Uniti e centra la prima vittoria ai Mondiali femminili di curling dopo due sconfitte nei primi due impegni. La Nazionale azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto (alternate), perde in mattinata contro il Giappone ma si rifà nella seconda sessione giornaliera contro le americane, vincendo per 8-7. Le azzurre partono bene totalizzando tre punti nel primo end: dopo un tiro non perfetto di Peterson, ne arriva uno altrettanto imperfetto da parte di Constantini, ma tanto basta per prendere un bel vantaggio.

Le statunitensi reagiscono con un end da due punti, per poi rubare la mano alle italiane sfruttando un’imprecisione soprattutto di Mathis e un ultimo tiro non risolutivo, anche perché molto complicato di Costantini: 3-3. L’Italia torna subito a fare punti e risponde alle avversarie quando queste ultime realizzano due punti nel settimo end. Sul 7-6 e martello in mano agli Stati Uniti, le azzurre piazzano la mano rubata decisiva totalizzando un punto grazie all’errore di Peterson, messa in difficoltà dalla giocata di Constantini.

A questo punto, nel decimo end è sufficiente controllare la situazione e impedire che le avversarie facciano più di un punto. Missione compiuta per l’Italia, che può festeggiare. La Nazionale tornerà in campo questa notte alle 1:00, ora italiana, per sfidare la Scozia. Domani pomeriggio, poi, sfida alla Lituania. L’obiettivo è terminare tra le prime sei, che poi avanzeranno ai playoff: in particolare, le prime due andranno direttamente in semifinale, mentre le selezioni tra la terza e la sesta si affronteranno ai quarti.

In mattinata la sconfitta contro il Giappone

Nella prima partita di giornata, avvio sprint per il Giappone, che con il martello a favore piazzano subito un pesantissimo 5-0. Successivamente, le nipponiche limitano ampiamente i danni concedendo appena un punto alle azzurre, facendo poi lo stesso nel terzo end. Le due squadre concedono qualcosa, e di fatto la sostanza non cambia. Infatti, l’Italia si prende due punti nel quarto end ma le azzurre non riescono a evitare che il Giappone faccia altrettanto. L’Italia realizza ancora due punti, mentre il Giappone ne piazza solo uno nel settimo, ma nell’ottavo strappa un ulteriore punto nel turno in cui sono Constantini e compagne ad avere in mano il martello. È questo il passaggio che chiude definitivamente i giochi: dopo un nono end da nulla di fatto, l’Italia si arrende alle avversarie.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

1. Corea del Sud (3V,0P)

2. Svizzera (3V,0P)

3. Svezia (3V,1P)

4. Canada (2V,1P)

4. Cina (2V,1P)

4. Danimarca (2V,1P)

7. Italia (1V,2P)

7. Giappone (1V,2P)

7. Norvegia (1V,2P)

7. Scozia (1V,2P)

7. Stati Uniti (1V,2P)

12. Lituania (0V,3P)

12. Turchia (0V,3P)

Il programma dei prossimi turni

Sessione 6 – lunedì 17 marzo

01:00 NOR – TUR

JPN – LTU

SCO – ITA

Sessione 7 – lunedì 17 marzo

06:00 JPN – SUI

CAN – DEN

SWE – USA

KOR – CHN

Sessione 8 – lunedì 17 marzo

11:00 ITA – LTU

TUR – KOR

DEN – NOR

SUI – SCO

Sessione 9 – martedì 18 marzo

01:00 LTU – NOR

CHN – ITA

USA – CAN

Sessione 10 – martedì 18 marzo

06:00 SUI – KOR

SCO – SWE

USA – JPN

TUR – DEN

Sessione 11 – martedì 18 marzo

11:00 CAN – TUR

ITA – SUI

LTU – SCO

NOR – CHN

Sessione 12 – mercoledì 19 marzo

01:00 DEN – JPN

CHN – USA

KOR – CAN

SWE – LTU

Sessione 13 – mercoledì 19 marzo

06:00 SCO – USA

DEN – KOR

SUI – NOR

TUR – ITA

Sessione 14 – mercoledì 19 marzo

11:00 LTU – CHN

NOR – CAN

ITA – SWE

JPN – SCO

Session 15 – giovedì 20 marzo

01:00 KOR – SWE

TUR – JPN

USA – DEN

CAN – SUI

Session 16 – giovedì 20 marzo

06:00 NOR – ITA

SUI – LTU

SCO – TUR

CHN – DEN

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

11:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

01:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

06:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo

02:00

Semifinali – sabato 22 mar

08:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo

02:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo

08:00