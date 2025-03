Continua inarrestabile la corsa Champions del Bologna che batte 1-0 il Venezia al ‘Penzo’ con una prodezza di Orsolini e si conferma al quarto posto. La sfida si sblocca subito nella ripresa, col cross di Cambiaghi e la magia di Orsolini: tiro al volo che non lascia scampo a Radu, al 48′ è 1-0. Si ripete l’esultanza dell’esterno, che bussa alla telecamera. Forse un messaggio a Spalletti: dal 2022/23 nessun azzurro ha segnato quanto l’esterno rossoblù.

LE PAGELLE

VENEZIA

Radu 6

Prima di oggi, dal 9 febbraio scorso, aveva concesso quattro reti in sei partite. Oggi viene punito solamente dall’eurogol di Orsolini



Schingtienne 5.5

Qualche sbavatura nel suo match, anche in fase di costruzione

Idzes 6

Sfiora il gol di testa nel finale di primo tempo. Solido nell’area di appartenenza e pericoloso in quella avversaria

Candé 6

Attento nelle preventive e concentrato nelle marcature in area

Zerbin 6

Tanta corsa, ma anche tanta qualità. Gli manca però il guizzo finale per riuscire a trascinare la squadra

Kike Perez 6.5

Una certezza. Ha la qualità e la personalità da leader. Uno dei pochi intoccabili dei lagunari e senza Nicolussi Caviglia si prende anche più responsabilità in costruzione

Busio 6

Riesce più volte a dialogare bene tra le linee. Al 69′ non inquadra il bersaglio dopo una sponda di Yeboah (89′ Duncan sv)

Doumbia 6

Seconda presenza da titolare consecutiva dopo l’esordio in under 21 azzurra al ‘Penzo’. Fa bella figura anche oggi (67′ Conde 6 Entra bene)

Ellertsson 5

Lascia troppo spazio a Orsolini nell’azione del gol. Giusto scalare, ma con un solo avversario in area avrebbe dovuto controllare la situazione con più attenzione, o quantomeno non avrebbe dovuto offrire lo spazio per il tiro al volo (67′ Haps 6 Fa buona guardia su Orsolini)

Oristanio 5

Uno dei migliori artisti del dribbling in Italia oggi non riesce ad accendersi (67′ Yeboah 6 Sponde, scatti in profondità, filtranti. Crea tanto e sbaglia a tu per tu col portiere. Ma ha il merito di aver aggiunto creatività al reparto offensivo)

Fila 5

Non incide (72′ Gytkjaer sv)

BOLOGNA

Skorupski 7.5

Al 31′ salva il risultato con una grande parata su Zerbin. Decisivo anche al 73′ sullo scavetto di Yeboah. Il migliore: aveva già giocato la Champions con la maglia della Roma quando era giovanissimo. Ora è un veterano e sembra determinato a guadagnarsi la seconda qualificazione consecutiva al torneo più prestigioso

Calabria 6

Già ammonito, rischia grosso al 38′ con un fallo di mano su un cross dalla sinistra. L’arbitro lo grazia e lui non sbaglia più nulla (74′ Holm sv)

Beukema 7

Al 41′ viene lasciato libero di staccare in area avversaria, ma il suo colpo di testa è impreciso. Nella sua difesa però comanda e detta legge

Casale 6.5

Passi in avanti. Sta ritrovando pian piano il suo livello

Miranda 6

Prezioso sia in impostazione che in fase di spinta

Freuler 6.5

Il Bologna vanta il maggior numero di interruzioni alte di sequenze avversarie in questo campionato, una media di 12.5 a incontro, la più

alta nella Serie A. Buona parte del merito è sua (74′ Pobega sv)



Ferguson 6

Mette lo zampino su quasi tutte le manovre degli ospiti

Orsolini 7.5

Un capolavoro vale la doppia cifra di gol. La terza consecutiva dal 2022/23: nessun italiano ha trovato 10 gol in più di una stagione nel periodo in considerazione e in generale il calciatore rossoblù è il miglior marcatore tra i connazionali. A Venezia un altro segnale a Spalletti (82′ Pedrola sv)

Odgaard 6.5

Calciatore completo. Anche quando non trova il gol o l’assist, ha la personalità del leader tecnico, quel tipo di giocatore che nei momenti delicati chiede di ricevere palla

Cambiaghi 6

Suo il cross per il gol di Orsolini. Ha un buon 10% di merito nel capolavoro del compagno di squadra

Dallinga 6.5

Castro è infortunato e l’olandese ha una chance dal 1′. La rete di Orsolini nasce dalla sua generosità: bravo a credere in un pallone vagante e a ripulirlo per Cambiaghi (82′ Fabbian sv)