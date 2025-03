La polizia di Ronse, in Belgio, è sulle tracce dell’uomo che ha sputato addosso a Mathieu Van der Poel nell’E3 Saxo Classic. La vicenda si è svolta sul tratto in salita di Karnemelkbeekstraat, con le telecamere che hanno catturato quanto avvenuto. Van der Poel non ha reagito nell’immediato, ma al traguardo – dopo aver ottenuto il successo della prova – ha commentato: “Queste sono persone che farebbero meglio a sparire, non guardare nemmeno la gara e starsene a casa“. L’olandese prosegue così il trend positivo iniziato con la vittoria della Milano-Sanremo. Il trionfo belga è arrivato con un grande distacco sugli inseguitori, dopo una buona volata iniziata sull’Oude Kwaremont, a 40 chilometri dal traguardo. A completare il podio ci sono Mads Pedersen e l’azzurro Filippo Ganna.

IL MESSAGGIO DELLA POLIZIA

Le forze dell’ordine locali sono già al lavoro per rintracciare l’uomo che ha sputato contro Van der Poel: “Questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile. La polizia di Ronse avvierà un’indagine immediata“, ha dichiarato il capo della polizia Hans Haustrate. Una dichiarazione del comando di polizia chiarisce che il soggetto dovrà rispondere delle sue azioni secondo la legislazione vigente: “Vogliamo inviare un segnale chiaro e inequivocabile che questo comportamento non sarà tollerato. Chiediamo ai tifosi di dimostrare il loro amore per il ciclismo con rispetto e sportività durante le prossime gare. Il ciclismo fa parte della nostra storia e tutti i soggetti coinvolti, che siano ciclisti, poliziotti, medici o volontari, meritano il rispetto dei tifosi. Chiunque possa identificare la persona nell’immagine è invitato a farsi avanti“.

