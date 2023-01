Calciomercato Milan: Bayakoko verso il prestito Cremonese

Tiemoué Bakayoko è vicino al prestito alla Cremonese. Il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea ma attualmente al Milan con la medesima formula, dovrebbe rimanere in Serie A, e addirittura in Lombardia, ma cambiando decisamente ambiente, aggregandosi a una squadra in lotta per non retrocedere dopo l’approdo nel massimo campionato di pochi mesi fa, lasciando per la seconda volta i rossoneri dopo 60 presenze.