Highlights e gol Udinese-Spezia 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 23

Il video dei gol e degli highlights di Udinese-Spezia, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena grande partenza degli ospiti che sbloccano la partita con N’Zola che si invola verso la porta difesa da Silvestri, lo scarta e fa 0-1. Il pareggio però non tarda ad arrivare grazie a Beto, anche lui scarta Dragowski e fa 1-1 con il Var che convalida eprché non è fuorigioco. Nella ripresa Pereyra illude i padroni di casa, poi su una ripartenza Agudelo serve Nzola che fa 2-2. Finale concitato, con azioni da una parte e dall’altra, ma termina in parità.

