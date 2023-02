Highlights e gol Pontedera-San Donato 2-4, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 14

Gli highlights e i gol di Pontedera-San Donato, match valevole per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione ospite ha sconfitto i padroni di casa mediante il punteggio di 4-2 grazie alle reti messe a referto da Ubaldi, Rossi, Gorelli e Russo; inutili i gol di Ladinetti e Peli per i toscani. In virtù di questo successo il San Donato esce dalla zona playout salendo a 30 punti, mentre il Pontedera resta settimo a quota 42. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.