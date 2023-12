Pagelle Udinese-Sassuolo 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Sassuolo 2-2, match della sedicesima giornata di Serie A. Al 36′ la squadra friulana sblocca il risultato. Un cross di Pereyra è l’assist perfetto per il colpo di testa di Lorenzo Lucca che anticipa Ferrari senza saltare e deposita in rete. Al 55′ c’è il 2-0 e stavolta è Pereyra l’autore del gol: l’ex Juve si presenta a tu per tu con Consigli e raddoppia. Quattro minuti dopo cambia la partita. Un intervento durissimo di Payero su Erlic è da rosso (estratto dopo il consulto al Var). Il Sassuolo si porta avanti e conquista un rigore per un fallo di Ebosele su Pinamonti in area. Dagli undici metri va Berardi che non sbaglia. Stesso esito all’88’: Kabasele stende in area Mulattieri e dal dischetto l’attaccante neroverde realizza il 2-2. Due rigori e due pali per il Sassuolo. Alla fine però c’è un punto che non accontenta nessuno per come è maturato.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6; Kristensen 6, Pérez 6, Kabasele 5; Festy 5 (78′ Masina sv), Lovric 6, Walace 6 (91′ Zarraga sv), Payero 4, Kamara 6 (71′ Ehizibue 6); Pereyra 7.5; Lucca 7 (91′ Success sv).

In panchina: Okoye, Padelli, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.

All. Cioffi 6

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 5.5, Pedersen 6 (71′ Mulattieri 6.5); Henrique 6, Boloca 5.5 (56′ Volpato 6); Berardi 7, Thorstvedt 6, Laurientè 6 (89′ Ceide sv); Pinamonti 6.5.

In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Castillejo, Falasca, Loeffen, Lipari.

All. Dionisi 6

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6

RETI: 36′ Lucca, 55′ Pereyra, 75′ rig. Berardi, 88′ rig. Berardi.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 59′ Payero espulso per rosso diretto (gioco pericoloso).

Ammoniti: Pedersen, Ebosele, Masina, Pereyra. Angoli. 1-13. Recupero: 2′ pt, 5′ st.