La nota del Luton: “Lockyer si sta sottoponendo a test e accertamenti. Chiediamo di rispettare la sua privacy”

“Mentre il nostro capitano Tom Lockyer rimane in ospedale in seguito all’arresto cardiaco subito ieri sul campo di Bournemouth, siamo consapevoli che i tifosi sono preoccupati per lui e che c’è un diffuso interesse da parte dei media per le sue condizioni. Tom è ancora sottoposto a test e accertamenti e sta aspettando i risultati prima che vengano determinati i prossimi passi per il suo recupero”. Così, in una nota, il Luton si esprime in merito alle condizioni del proprio capitano. “Non siamo in grado di fornire un commento continuo sulla sua situazione e chiediamo a tutti i media di attendere che eventuali aggiornamenti vengano rilasciati tramite i canali ufficiali del club quando sarà il momento giusto”, sottolinea la società. “Vogliamo tutti il meglio per Tom e la sua famiglia, per questo chiediamo gentilmente che la sua e la loro privacy venga rispettata in questo momento difficile”.