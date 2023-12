Formazioni ufficiali Bologna-Roma, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Roma, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara si affrontano la quarta e la quinta forza del campionato, a caccia di punti per consolidare il proprio piazzamento in zona Europa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra di Thiago Motta, complici i tanti infortuni tra i giallorossi. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-ROMA

BOLOGNA: Ravaglia, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Ferguson, Moro, Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy, Belotti