Liga, Siviglia attacca gli arbitri: “Troppi cartellini, si va contro lo spettacolo e ci sentiamo penalizzati”

Durissimo attacco del Siviglia contro gli arbitri nella Liga, con il club andaluso che sembra essere stufo di quanto subito in questa stagione. Dopo il pareggio con il Celta Vigo, che ha visto il Siviglia subire le espulsioni di Gueye e Acuna e altre quattro ammonizioni con un totale di 11 falli fischiati, la società ha pubblicato una serie di dati che sicuramente stanno facendo discutere in Spagna ma non solo. “C’è preoccupazione e assoluto rifiuto per molte delle decisioni arbitrali di questa stagione, nella quale siamo stati penalizzati fortemente – si legge nella nota – Siamo la 14esima squadra della Liga per falli commessi avendo giocato anche una partita in più, eppure per numero di cartellini rossi siamo primi e per cartellini gialli siamo secondi dietro al Maiorca che però ha commesso 120 falli in più di noi in tutto il campionato e con una partita giocata in meno.”

“Praticamente prendiamo un cartellino ogni tre falli commessi in media, anche se alcuni cartellini possono essere per proteste allora si nota una mancanza di criteri per valutarle. Con alcune squadre si fa finta di nulla, con altre c’è la mano pesante – prosegue il comunicato del Siviglia – Vogliamo parità di trattamento, questi dati non sono una scusa per la stagione che stiamo portando avanti. Ad oggi questa parità non c’è.” Infine c’è spazio anche per un confronto con la Premier League: “In Inghilterra hanno giocato più partite di campionato e finora ci sono stati 29 cartellini rossi, in Liga ce ne sono stati 108 che è più del triplo. Sono decisioni che vanno contro lo spettacolo.”