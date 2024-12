Bijol solido in difesa e lucido in zona gol, Lucca letale di testa, promosso Zemura: sono i migliori in campo nelle pagelle di Monza-Udinese 1-2, match della quindicesima giornata di Serie A. All’U-Power Stadium i friulani di Runjaic ritrovano una vittoria che mancava dal 25 ottobre e salgono a 20 punti in classifica. Crisi per il Monza che resta a quota 10.

L’Udinese è una delle due squadre (l’altra è l’Atalanta) che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), mentre il Monza è quella che ha subito più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (sette). Non sorprende quindi che sia Lucca con un colpo di testa a firmare lo 0-1 dopo sei minuti: Zemura crossa in area, l’attaccante sfrutta i 2 metri di altezza e incorna in rete. Un minuto dopo l’Udinese firma il 2-0 sempre con Lucca, ma stavolta il gol viene annullato per un fuorigioco di partenza. Il Monza reagisce dal 10′ in poi, prima con un tiro cross velenoso di Carboni, poi con una conclusione a fil di palo di Bianco al 14′. Al 42′ invece è Bondo a rendersi pericoloso con una conclusione sul primo palo che finisce a lato. L’1-1 è nell’aria ma bisogna aspettare il secondo tempo.

Al 47′ Kyriakopoulos dà continuità ad un’azione insistita di Maldini e con un tiro potente e centrale batte Sava, che al 53′ difende l’1-1 con una gran parata d’istinto sul colpo di testa di Djuric. Al 70′ l’Udinese torna in vantaggio. Ekkelenkamp fa correre Bijol che a tu per tu con Turati firma l’1-2 in diagonale. Nel finale il Monza tenta l’assedio, ma è la traversa a negare il 2-2 ai biancorossi su uno stacco perfetto di Dany Mota. Nel finale è l’Udinese ad avere la palla dell’1-3. ma il diagonale di Abankwah, dopo una lunga progressione, è largo. La sostanza non cambia. L’Udinese si conferma nella prima metà della classifica, il Monza è penultimo.

TABELLINO E PAGELLE

MONZA (3-4-2-1): Turati 5.5; Izzo 6, Pablo Marí 5, Carboni 5.5 (26’st Mota 6); Pedro Pereira 6 (26’st Birindelli 6), Bondo 6, Bianco 6 (34’st Sensi sv), Kyriakopoulos 7; Maldini 5.5 (39’st Maric sv), Caprari 5.5 (34’st Forson sv); Djuric 6.

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Valoti, D’Ambrosio, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria. Allenatore: Nesta 6.

UDINESE (4-3-2-1): Sava 7; Ehizibue 6, Bijol 7, Giannetti 6, Zemura 7; Zarraga 6 (1’st Kristensen 6), Lovric 6 (45’st Atta sv), Karlstrom 6; Ekkelenkamp 6.5 (48’st Abankwah 6), Thauvin 6.5 (31′ st Bravo 6), Lucca 7.

In panchina: Piana, Padelli, Kamara, Palma, Brenner, Kabasele, Modesto. Allenatore: Runjaic 7.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5

RETE: 6’pt Lucca, 3’st Kyriakopoulos, 25’st Bijol.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Caprari, Karlstrom, Bravo. Angoli: 10-1. Recupero: 1′ pt, 5′ st.