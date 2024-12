“Ho stima enorme di Thiago, quando la Juventus l’ha preso sono stato veramente felice perché penso che abbia qualcosa di buono da trasmettere. È abituato a stare in certi posti e a gestire determinate pressioni. Il suo ruolo è molto difficile perché va a sostituire un mostro sacro. Bisogna aspettare fine anno per dare un giudizio definitivo“. Così Gianluigi Buffon, ospite a sorpresa di “Cronache di Spogliatoio” al Teatro Arcimboldi di Milano in occasione del format “Fontana di Trevi a teatro”, a proposito del tecnico della Juventus Thiago Motta.