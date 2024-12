La classifica della Serie A 2024/2025 a confronto con quella del 2023/2024 dopo quindici giornate di campionato. DComedi consueto, al termine del posticipo del lunedì, in questo caso tra Monza e Udinese, andiamo a comparare le due classifiche. Da sottolineare come ci siano ben quattro squadre con una partita in meno giocata, ovvero Milan, Bologna, Inter e Fiorentina. Di seguito Sportface.it vi propone le classifiche aggiornate.

CLASSIFICA SERIE A A CONFRONTO DOPO QUINDICI GIORNATE

Atalanta 34 (+11) Napoli 32 (+8) Inter 31* (-7) Fiorentina 31* (+7) Lazio 31 (+10) Juventus 27 (-9) Milan 22* (-7) Bologna 22* (-3) Udinese 20 (+8) Empoli 19 (+7) Roma 16 (-9) Torino 16 (-4) Parma 15 (in Serie B) Genoa 15 (+1) Cagliari 14 (+1) Lecce 13 (-4) Como 12 (in Serie B) Verona 12 (+1) Monza 10 (-11) Venezia 9 (in Serie B)

* una partita in meno