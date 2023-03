Milan, il 2023 horror di Pioli: numeri quasi da zona retrocessione

Lo scudetto dello scorso anno sembra essere un lontano ricordo per il Milan di Pioli, che sta vivendo un 2023 da incubo e, partita dopo partita, dà l’impressione di essere sempre più in difficoltà. Già prima della sosta per il Mondiale c’erano stati i primi segnali, ma la situazione in classifica non era particolarmente preoccupante. Dai minuti finali del match contro la Roma (in cui si è materializzata una rimonta poi rivelatasi fatale), invece, qualcosa è cambiato e il Milan visto in campo è a dir poco horror. A dirlo sono i numeri e soprattutto alcune sconfitte davvero gravi.

In campionato, nell’anno solare 2023 – ovvero dalla ripresa della Serie A dopo il Mondiale -, il Milan ha raccolto appena 15 punti in 12 partite. Senza il successo contro la Salernitana diventano addirittura 12 i punti nelle ultime 11 gare, numeri quasi da zona retrocessione. Quattro vittorie, tre pareggi e ben cinque sconfitte non possono essere soddisfacenti, tantomeno per la squadra campione d’Italia. Pessime notizie arrivano anche dalle altre competizioni. In Supercoppa italiana è arrivata una batosta per mano dell’Inter, che in Arabia Saudita si è imposto con un sonoro 3-0. In Coppa Italia, invece, è maturata una dolorosa sconfitta ai tempi supplementari contro il Torino, che in 10 contro 11 è riuscito a espugnare San Siro. L’unico sorriso? In Champions League, con il passaggio del turno ai danni del Tottenham, che però non basta, non può bastare.

La stagione non è ancora finita, ma ora non si può più sbagliare. I rossoneri devono riscattarsi dopo un paio di mesi da dimenticare e soprattutto devono ritrovare continuità per evitare di compromettere la prossima stagione, specialmente in caso di mancata qualificazione in Champions League. Il ko di Udine rischia di essere un bivio: abbattersi e rivivere il complicato mese di febbraio oppure scuotersi e chiudere il 2023 in crescendo. La palla è nelle mani del Milan.