Basket, Serie A2 2022/2023: terza vittoria di fila per l’Urania Milano, battuto Monferrato

Nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di basket di Serie A2 2022/2023, l’Urania Milano ha sconfitto tra le mura amiche il Monferrato con il punteggio di 75-67. Ottima partenza degli ospiti, che ottengono i primi 8 punti del match, salvo poi subire la rimonta degli avversari e scivolare fino a -9 nel secondo quarto. Ripristinata la parità nel finale della terza frazione, la squadra di casa è salita in cattedra nei minuti finali ed ha amministrato perfettamente il proprio vantaggio. Terza vittoria di fila per l’Urania Milano, che rispetta il pronostico della vigilia e sale a quota 26 punti, restando in zona playoff. Decimo ko stagionale invece per il Monferrato, attualmente immischiato nella lotta per non retrocedere.

RISULTATI E CLASSIFICHE