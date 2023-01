Formazioni ufficiali Atalanta-Salernitana, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Salernitana, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 18 di domenica 15 gennaio al Gewiss Stadium dove si sfidano i nerazzurri e i campani, in lotta per obiettivi diversi e alla ricerca di una vittoria fondamentale per il proprio campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Gasperini e Nicola.

ATALANTA: Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Boga, Lookman, Hojlund

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Fazio, Pirola, Candreva, Nicolussi-Caviglia, Coulibaly, Bradaric, Vilhena, Piatek, Dia