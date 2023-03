Pagelle Torino-Napoli 0-4: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Grande Torino dopo pochi minuti ci pensa Victor Osimhen a volare in aria e a siglare la rete dello 0-1 con un colpo di testa vincente straordinario. Il Torino però reagisce e si costruisce due palle gol clamorose, in una di queste Meret para ma la palla rimane lì e Sanabria da zero metri colpisce il palo. La partita si chiude a cavallo tra i due tempi: Kvaratshkelia si procura e trasforma il rigore dello 0-2 e poi Osimhen, ancora di testa, mette a segno lo 0-3. A mettere il punto esclamativo ci pensa Ndombele che apre il piattone e sigla lo 0-4. Il Napoli è sempre più vicino allo Scudetto.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Gravillon 5 (9′ st Djidji 6), Schuurs 5.5, Rodriguez 6; Singo 5 (30′ st Aina sv), Linetty 5 (9′ st Ilic 6), Ricci 6.5, Vojvoda 5.5 (9′ st Buongiorno 6); Radonjic 6, Vlasic 5.5 (40′ st Seck); Sanabria 5.5. In panchina: Fiorenza, Gemello, N’guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis, Pellegri. Allenatore: Juric 5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6 (27′ st Ostigard 6), Kim 7, Olivera 6.5; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (39′ st Gaetano sv), Zielinski 6.5 (21′ st Ndombelé 6.5); Lozano 6.5 (21′ st Elmas 6), Osimhen 8 (27′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 8. In panchina: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Zedadka, Politano, Zerbin. Allenatore: Spalletti 7.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

RETE: 9′ pt Osimhen, 35′ pt Kvaratskhelia (rig); 6′ st Osimhen, 23′ st Ndombelé.

NOTE: giornata mite; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Gravillon, Ndombelé.

Angoli: 5-4 per il Torino.

Recupero: 1′; 2′