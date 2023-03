Formazioni ufficiali Lazio-Roma, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Mai come quest’anno pesano i punti che mette in palio il derby della Capitale, in cui si affrontano due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Se i biancocelesti sono reduci dall’eliminazione in Conference League per mano dell’AZ Alkmaar, i giallorossi hanno invece estromesso la Real Sociedad, accedendo ai quarti di Europa League. In campionato, tuttavia, è la squadra di Sarri ad avere due punti in più in classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-ROMA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.