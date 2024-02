Pagelle Torino-Lecce 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Lecce, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Grande Torino i padroni di casa partono forte, anche se creano poco o niente nei primi minuti. L’occasione ce l’ha il Lecce con Milinkovic che esce male e rischia su Piccoli, il tiro viene salvato sulla linea dai difensori granata. La partita è equilibrata, senza particolari guizzi da una parte e nell’altra. Ad inizio ripresa però ci pensa un grande destro di Raoul Bellanova a sbloccare il risultato. Il Lecce ha anche l’occasione per pareggiare su una disattenzione del Torino da rimessa laterale, ma l’espulsione per doppio giallo di Pongracic complica maledettamente i pieni. Prima Falcone evita il 2-0, ma successivamente può poco o nulla al gol di Duvan Zapata. Juric continua a sognare l’Europa, i salentini si devono guardare dietro: la zona retrocessione comincia a farsi minacciosa.

LE PAGELLE E I VOTI DI TORINO-LECCE

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Lovato 6, Masina 6.5; Bellanova 7, Ilic 6.5 (43’st Gineitis sv), Ricci 6, Lazaro 5.5 (31’st Vojvoda 6.5); Vlasic 5.5 (17’st Linetty 6.5); Zapata 7 (43’st Okereke sv), Pellegri 5.5 (17’st Sanabria 5.5). In panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva. Allenatore: Juric 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 5, Baschirotto 6.5, Pongracic 4.5, Dorgu 5.5 (35’st Gallo sv); Blin 5.5 (16’st Kaba 5.5), Ramadani 5.5, Rafia 5.5 (16’st Sansone 6); Almqvist 5.5, Piccoli 6 (35’st Krstovic sv), Oudin 6 (29’st Touba 6). In panchina: Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 5’st Bellanova, 36’st Zapata

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso al 25’st per doppia ammonizione Pongracic.

Ammoniti: Djidji, Blin, Dorgu.

Angoli: 5-5.

Recupero: 0′ pt, 4′ st.