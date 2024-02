Probabili formazioni Verona-Juventus: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Juventus, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri fanno visita ai gialloblù invischiati nella lotta per non retrocedere e cercano i tre punti per continuare a disputare il proprio campionato da seconda forza della classifica. Chi vincerà al Bentegodi? La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, fischio d’inizio sabato 17 febbraio alle ore 18. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Marco Baroni e Massimiliano Allegri.

VERONA – Torna Suslov dopo la squalifica e giocherà nel terzetto alle spalle di Noslin, dietro Cabal confermato a sinistra.

JUVENTUS – Vlahovic torna dopo il problema fisico, con lui Yildiz favorito su Chiesa dal 1′. Cambiaso in ballottaggio con Weah. Torna Danilo dalla squalifica, ma non c’è Bremer.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Duda; Suslov, Serdar, Lazovic; Noslin

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cruz

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz

Ballottaggi: Yildiz 60% – Chiesa 40%, Cambiaso 60% – Weah 40%

Indisponibili: Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, Bremer