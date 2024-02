Pesi, Europei Sofia: Reyes si conferma campione, oro nei -81kg

Nella quinta giornata degli Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Sofia, arriva la prima medaglia d’oro nella rassegna per l’Italia con Oscar Reyes. Nella categoria -81 maschili, il sollevatore italo cubano già oro iridato in carica, si è confermato campione continentale dopo la vittoria dell’anno scorso a Erevan. Sulla pedana bulgara il classe ’96 totalizza 346 kg e domina la gara, che già lo vedeva in testa dopo le eliminatorie. Medaglia d’argento per l’albanese Kristi Ramadani con 341 kg, mentre completa il podio l’armeno Rafik Harutyunyan con 336 kg. La categoria dei -81 kg non fa però parte del programma olimpico, dunque Reyes non potrà prendere parte alla prossima rassegna a cinque cerchi.

Nella categoria -71 kg femminili invece arriva l’affermazione della favorita Loredana Toma. L’atleta romena ha chiuso con 241kg totali, davanti alla bielorussa Siuzanna Valodzka e alla tedesca Lisa Marie Schweizer, rispettivamente argento e bronzo con 235 e 231 kg.