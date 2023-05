Formazioni ufficiali Napoli-Inter, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Big match di scena al Maradona, in cui i nerazzurri fanno visita ai campioni d’Italia e vanno a caccia degli ultimi punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Sfida importante anche per i partenopei, sconfitti a San Siro nel match d’andata e determinati a prendersi la rivincita. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia

INTER: Onana, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens, Lukaku, Correa