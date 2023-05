Internazionali d’Italia 2023, Mourinho sugli spalti per seguire la finale tra Rune e Medvedev (FOTO)

Mentre si resta in attesa della finale degli Internazionali d’Italia 2023 tra Holger Rune e Daniil Medvedev, slittata a causa della pioggia, sugli spalti del campo centrale del Foro Italico si notano diverse presenze di spicco. Tra queste anche l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, che insieme al suo vice Salvatore Foti ha deciso di seguire dal vivo l’ultimo atto del Masters 1000 di Roma tra il danese e il russo. Per il tecnico giallorosso non si tratta della prima presenza al Foro Italico in questo torneo, dato che era già stato avvistato sugli spalti nei giorni scorsi. Assente, invece, l’attaccante argentino Paulo Dybala.

JM in the house. Not me pic.twitter.com/UZveIviwJm — José Morgado (@josemorgado) May 21, 2023