Torino-Bologna 1-0, Thiago Motta: “Responsabilità mia nel primo tempo. Loro si difendono bene”

“La prima metà del primo tempo è tutta responsabilità mia, ho preparato la partita in un modo e non è andata bene: i ragazzi c’hanno provato, ma noi non avevamo le distanze giuste e loro ne hanno approfittato. Nel secondo tempo abbiamo fatto un piccolo aggiustamento e siamo migliorati ma non è bastato”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo la sconfitta sul campo del Torino ai microfoni di Sky Sport: “Spesso siamo stati lenti, loro hanno fatto una fase difensiva molto buona e noi siamo stati in difficoltà. A fine partita abbiamo creato situazioni, non siamo stati però pericolosi. Sicuramente dobbiamo fare meglio, diamo anche merito al Torino che si difende molto bene quando sta in vantaggio”.

Sulla lotta per l’Europa: “Il nostro obiettivo è fare sempre il meglio quando scendiamo in campo e quando ci alleniamo, fare meglio di ieri. E’ questo il mio modo di lavorare”.