Bologna, Fenucci: “Fascicolo Procura Figc su Motta? Spero si concluda col proscioglimento”

“Aspettiamo di capire se il procedimento continua o meno, abbiamo subito un pareggio rocambolesco al 95′, credo che le dichiarazioni di Thiago siano nate dalla delusione per la vittoria sfuggita. Con gli arbitraggi abbiamo avuto qualche problema all’inizio, nei processi fra Var e campo che vanno migliorati, e questo crea uno stato di non serenità nell’affrontare certe decisioni. Spero che si concluda col proscioglimento e finisca lì”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci ai microfoni di Sky Sport a proposito dell’apertura di un fascicolo da parte della procura Figc sulle dichiarazioni di Thiago Motta contro il Var Nasca dopo la gara col Lecce. I felsinei, intanto, sognano l’Europa: “Già l’anno scorso con l’arrivo di Thiago abbiamo fatto bene, la squadra è stata rinforzata, siamo contenti di vivere l’entusiasmo della città e la pressione di questa classifica. La squadra ha contenuti tecnici importanti, ci sono tutte le condizioni per far vivere questo entusiasmo domenica dopo domenica e riportare le persone allo stadio”.