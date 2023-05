Pagelle Salernitana-Udinese 3-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Salernitana-Udinese 3-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Arechi a differenza dello scorso anno nessuna ansia ed entrambe giocano a mente sgombra, ma si parte come allora con il gol di Zeegelaar e il raddoppio di Nestorovski nella prima mezzora. C’è la reazione campana con Kastanos, quindi il pareggio di Candreva, infine nel recupero il gol dell’ex all’ultima palla con Trost-Ekong. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo 6; Lovato 6, Ekong 7.5, Pirola 5.5; Mazzocchi 6.5 (40’st Iervolino 6), Coulibaly 6 (32’st Bohinen sv), Kastanos 7, Vilhena 6 (32’st Nicolussi Caviglia sv); Candreva 7.5, Botheim 5 (1’st Bradaric 6, 19’st Sambia 6.5); Piatek 6. In panchina: Ochoa, Sepe, Bronn, Bonazzoli, Crnigoj, Maggiore. Allenatore: Paulo Sousa 7.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Perez 6, Bijol 6.5, Masina 5.5 (40’st Buta sv); Pereyra 6.5, Samardzic 6, Walace 5.5, Lovric 6.5, Zeegelaar 6; Thauvin 6.5 (31’st Arslan 5); Nestorovski 7 (19’st Beto 6). In panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Semedo, Guessand, Cocetta, Centis, Russo, Bassi. Allenatore: Sottil 6.

ARBITRO: Baroni di Firenze 6.

RETI: 25’pt Zeegelaar, 30’pt Nestorovski, 43’pt Kastanos; 12’st Candreva, 51’st Ekong.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Al 42’st espulso Zeegelaar per doppia ammonizione. Ammoniti: Vilhena, Kastanos, Bijol, Ekong. Angoli 2-1 per la Salernitana. Recupero 4′; 6′.