Pagelle Spezia-Atalanta 2-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Spezia-Atalanta 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco avanti la squadra ligure con Gyasi e Nzola nel primo tempo, doppio vantaggio che può trasformarsi in tris, ma la rete di Ampadu viene annullata col Var per fuorigioco, la Dea allora prende coraggio e la riapre con Hojlund in un finale infuocato nel quale pareggia Pasalic. Di seguito ecco le pagelle di Spezia-Atalanta.

SPEZIA (3-5-2): Zoet sv (17′ pt Zovko 6); Amian 6.5, Kiwior 6.5, Nikolaou 6; Holm 6, Bourabia 7, Ampadu 7 (33′ st Ekdal sv), Bastoni 6 (33′ st Kovalenko sv), Reca 6 (22′ st Moutinho 6); Nzola 7 (22′ st Maldini 6), Gyasi 6.5. In panchina: Dido, Sala, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Caldara, Agudelo, Strelec, Sanca. Allenatore: Gotti 6

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 5.5; Toloi 5.5, Palomino 5.5, Scalvini 5 (36′ st Malinovskyi sv); Maehle 5.5 (12′ st Zappacosta 5.5), De Roon 6, Ederson 5 (12′ st Pasalic 6.5), Ruggeri 5.5; Koopmeiners 5; Lookman 5 (12′ st Muriel 6.5), Zapata 6 (28′ pt Hojlund 7). In panchina: Rossi, Bertini, Okoli, Boga, Djimsiti, Zortea, Vorlicky, Hateboer, Soppy. Allenatore: Gasperini 6

ARBITRO: Giua di Olbia 6

RETI: 7’pt Gyasi, 32′ pt Nzola, 32′ st Hojlund, 48′ st Pasalic

NOTE: Spettatori 7417, incasso: 157.813 euro. 1320 i tifosi atalantini in Curva Piscina. Ammoniti: Lookman, Kiwior, Ampadu, Zappacosta, Nikolaou, Koopmeiners. Angoli: 3-8. Recupero: 6′ pt, 6′ st