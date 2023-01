Roma-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Bologna, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Si riparte dall’Olimpico per i giallorossi, che non hanno vissuto un buon finale prima dei Mondiali e che vogliono rialzare la testa contro i felsinei scossi dalla morte dell’ex tecnico Mihajlovic e per questo ulteriormente agguerriti. Si parte alle ore 16.30 di mercoledì 4 gennaio, chi vincerà?

Roma-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.