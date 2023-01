MOVIOLA – Roma-Bologna, rigore per i giallorossi: Lucumi stende Dybala

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Roma-Bologna, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I giallorossi attaccano con Paulo Dybala che entra dentro l’area di rigore, viene toccato da Lucumi e cade a terra: per il direttore di gara, l’arbitro Santoro, è calcio di rigore. Rivedendo l’azione si nota come il contatto ci sia e l’entità può essere giudicata solamente dall’arbitro quindi il Var non può intervenire. Rigore confermato e dal dischetto il capitano, Lorenzo Pellegrini, fa 1-0.