Pagelle Torino-Verona 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Torino-Verona, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Tanta intensità, corsa, duelli a tutto campo e poco spettacolo nel posticipo del lunedì. Il Verona ribatte colpo su colpo e impensierisce la squadra di Juric che però si crea almeno tre palle gol clamorose: una di queste ce l’ha Lazaro sul finire di primo tempo con l’ex esterno dell’Inter che entra dentro l’area di rigore, apre il piattone ma Montipo è bravo a deviare in angolo. Anche il Verona ha le sue chances soprattutto con Milan Djuric in campo, pregevole la sua rovesciata ma Milinkovic-Savic dice di no. Tameze di testa si fa pericoloso, anche Ricci ci prova dalla distanza, ma le polveri sono bagnate. Un punto per parte e zero gol.

LE PAGELLE E I VOTI DI TORINO-VERONA

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6.5, Sazonov 6 (27’st Tameze 6), Rodriguez 6; Soppy 6 (35’st Bellanova 6), Ricci 6, Ilic 5.5 (9’st Linetty 6), Lazaro 6.5; Seck 6 (35’st Karamoh 6), Radonjic 5.5 (9’st Vlasic 6); Zapata 5.5. In panchina: Gemello, Brezzo, Zima, Sanabria, Gineitis, Antolini, N’Guessan. Allenatore: Juric 6

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5; Dawidowicz 6.5 (1’st Coppola 6), Magnani 6.5, Amione 6 (13’st Faraoni 6); Terracciano 5.5, Duda 6, Folorunsho 6.5, Lazovic 6; Ngonge 5.5 (31’st Saponara 6), Suslov 6.5 (40’st Hongla sv); Cruz 5 (13’st Djuric 6). In panchina: Berardi, Perilli, Henry, Joselito, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 6.5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori 20.000 circa.

Ammoniti: Magnani, Tameze.

Angoli 10-1.

Recupero: 3′, 5′.