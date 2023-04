Sollevamento pesi, Europei Yerevan 2023: argento per Massidda nei -61kg

Arriva il secondo argento per l’Italia dagli Europei 2023 di sollevamento pesi in corso a Yerevan, in Armenia. Ad ottenerlo è Sergio Massidda nella categoria -61 Kg, gara nella quale si è arreso solamente al georgiano Shota Mishvelidze dopo un’incredibile gara tiratissima fino alla fine. Il 21enne azzurro ha pagato una prestazione non eccellente nello strappo, dove si è creato il gap (130 kg contro 136) che ha permesso poi al georgiano di imporsi. A Massidda non è bastato il record italiano ottenuto successivamente nello slancio con 162 kg, risultato eguagliato anche dall’avversario. Una vera e propria battaglia a due, dato che sul terzo gradino del podio è salito il bulgaro Dimov, ben distante a 277 kg totali.